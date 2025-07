Pünktlich um 10 Uhr war der rund 250 Meter lange Klettersteig am Oberhauser Felsen fertig aufgebaut – und ebenso pünktlich begann es zu regnen. Das nasse Wetter hielt viele Neugierige davon ab, das kostenlose Angebot des Klettersteigtags 2025 zu nutzen. Trotzdem fanden einige wetterfeste Besucher den Weg zur Aktion des Deutschen Alpenvereins (DAV), Ortsgruppe Idar-Oberstein, die gemeinsam mit X-SPORT Kastellaun und Erlebniszeit aus Burgen organisiert wurde.

Zwischen 10 und 16 Uhr konnten Kletterinteressierte – mit Helm, Gurt und Klettersteigset – den Steig der Schwierigkeit B–C erkunden. Wer keine eigene Ausrüstung hatte, konnte sich diese vor Ort ausleihen. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt: Der DAV bot Kaffee und Kuchen an, der bei den Gästen gut ankam. Ein besonderer Besuch galt der Absturzsicherungsgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Idar-Oberstein. Zwölf Einsatzkräfte aus allen vier Wachen nutzten den Steig zur Fortbildung und Teambildung in anspruchsvollem Gelände. „Für uns ist das eine wertvolle Trainingseinheit“, erklärte Tristan Jung. Die Gruppe wird bei Einsätzen in großer Höhe oder Tiefe eingesetzt.

Klettersteig dauerhaft installieren?

Einige Teilnehmer äußerten zum Abschluss den Wunsch, den Klettersteig dauerhaft zu installieren – wie in Manderscheid in der Eifel oder Boppard am Rhein. Der Manderscheider Burgenklettersteig ist ein Paradebeispiel für touristische Belebung durch naturnahe Angebote. Er wurde 2023 mit dem Tourismuspreis Rheinland-Pfalz ausgezeichnet und zieht jedes Wochenende zahlreiche Besucher an. Cafés, Unterkünfte und Freizeitangebote vor Ort profitieren sichtbar. Ein fester Klettersteig in Oberhausen? Eine reizvolle Idee, die Potenzial hätte – für Sport, Tourismus und die Attraktivität des Kirner Landes.