Monzingen Kleines Wirtschaftswunder im Monzinger Gewerbegebiet: Wärmetauscher-Spezialist Kelvion expandiert 17.10.2024, 19:18 Uhr

i Jens Rissmann ist Leiter des Kelvion-Standorts Monzingen, an dem Wärmetauscher für unterschiedliche Branchen hergestellt werden. Für die Personalsuche gehen er und sein Team ungewöhnliche Wege. Unter anderem haben sie Postwurfsendungen in der Region verteilt. Silke Jungbluth-Sepp

Das Unternehmen gehört zu den Gewinnern der Energiewende: Wärmetauscher-Spezialist Kelvion will in Monzingen die Produktion ausweiten und sucht neue Mitarbeiter - auf bisweilen ungewöhnlichen Wegen. 2,3 Millionen Euro werden in den Standort investiert.

Optimismus. Wer ein Wort sucht, das die Stimmung bei Kelvion in Monzingen am besten beschreibt, dann ist das Optimismus. Während andernorts in der Industrie schwächelnde Konjunktur und leere Auftragsbücher Sorgenfalten machen, gibt es für die Wärmetauscher, die im Gewerbegebiet neben der Bundesstraße 41 produziert werden, eine stetig gute und steigende Nachfrage – und sogar die Hoffnung auf den Beginn eines kleinen Wirtschaftswunders.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen