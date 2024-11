Einsatz in der Fußgängerzone Kleines Feuer bei „Tedi“, viele Schaulustige 30.11.2024, 11:29 Uhr

i In der "Tedi"-Filiale am Bourger Platz war gegen 16 Uhr ein kleines Feuer ausgebrochen. Die Bad Kreuznacher Feuerwehr war sofort zu Stelle. Marian Ristow

Für viel Aufsehen in der Bad Kreuznacher Innenstadt hat am Freitagnachmittag ein rasch gelöschter Brand in der „Tedi“-Filiale am Bourger Platz gesorgt.

Bad Kreuznach. Am Freitagnachmittag hat ein Brand in einem Warenregal der „Tedi“-Filiale am Bourger Platz für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Gegen 16 Uhr hatte sich in dem Verkaufsladen für Dekorations- und Partyartikel Rauch entwickelt, die Angestellten riefen die Feuerwehr.

