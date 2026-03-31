30 Kirner Schüler feiern ihr Abitur: Ein kleiner Jahrgang, der mit großen Leistungen hervorsticht. Warum er ganz besonders in Erinnerung bleiben wird.
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Feierlich, bewegend und mit viel Applaus ist im Kirner Gesellschaftshaus der Abiturjahrgang 2026 des Gymnasiums Kirn verabschiedet worden. 30 Abiturientinnen und Abiturienten nahmen dort ihre Reifezeugnisse entgegen – ein kleiner Jahrgang, der nach Worten von Schulleiterin Barbara Wendling in besonderer Weise in Erinnerung bleiben wird.