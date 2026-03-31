Kirner Abiturienten Kleiner Jahrgang, große Leistung Sebastian Schmitt 31.03.2026, 06:00 Uhr

i Großer Moment im Kirner Gesellschaftshaus: Die Abiturientinnen und Abiturienten des Gymnasiums Kirn nahmen im festlichen Rahmen ihre Zeugnisse entgegen. Sebastian Schmitt

30 Kirner Schüler feiern ihr Abitur: Ein kleiner Jahrgang, der mit großen Leistungen hervorsticht. Warum er ganz besonders in Erinnerung bleiben wird.

Feierlich, bewegend und mit viel Applaus ist im Kirner Gesellschaftshaus der Abiturjahrgang 2026 des Gymnasiums Kirn verabschiedet worden. 30 Abiturientinnen und Abiturienten nahmen dort ihre Reifezeugnisse entgegen – ein kleiner Jahrgang, der nach Worten von Schulleiterin Barbara Wendling in besonderer Weise in Erinnerung bleiben wird.







Artikel teilen

Artikel teilen