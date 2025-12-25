Hilfe aus Kirn für Brasilien
„Kleine Propheten“ wünschen sich einen Backprofi
Plätzchenbacken ist auch in der Sommerhitze in Recife angesagt.
Seibert Armin. Horst Hügel

Backmaschinen aus Kirn helfen in Recife Straßenkindern. Hunderte im Alter von sieben bis 18 Jahren werden betreut. Beim Weltklimagipfel wurde ein Film über das Hilfswerk und das schwierige Stadtbild gezeigt.

Wie überall in der christlichen Welt werden derzeit Plätzchen gebacken. So machen es auch die „kleinen Propheten“ (Pequenos Profetas) in der brasilianischen Millionenstadt Recife. Backmaschinen aus Kirn helfen dabei. Und die Profigeräte, die mit Spenden aus der Nahe-Region beschafft, finanziert und nach Brasilien geliefert wurden, können noch viel mehr.

