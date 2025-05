Das historische Kreuznacher Stadtviertel besitzt ein ganz besonders Flair. Der Förderverein Klein-Venedig Bohème bietet dort auch in diesem Jahr wieder interessante Aktionen an.

Der Veranstaltungsplan des Fördervereins Klein-Venedig Bohème für 2025 steht. Er wurde bei der Mitgliederversammlung einstimmig beschlossen: Den Auftakt macht wieder „Frühstück bei Tiffany“ am Samstag, 10. Mai. Unter diesem kulinarisch-kulturellen Titel starten zwischen 10 und 13 Uhr der Förderverein Klein-Venedig Bohème gemeinsam mit dem ZAG-Stadtteilbüro die Frühling-Sommer-Aktion mit drei mediterranen, besonderen Angeboten an den Samstagen: ein Katerfrühstück mit Überraschung im Bistro Käuzchen (musikalische Begleitung: Sascha Gadinger), Frühstück der orientalisch-türkischen Art im Café Crema und persisches Frühstück im Schweden Café (musikalische Begleitung: Rafael Gutierrez-Stienert). Ansonsten gibt es über die Woche natürlich ebenfalls leckeres Frühstück.

Ausstellung: „Pop Art trifft auf abstrakt“

„Wir machen Dampf in allen Gassen“ heißt es wieder am Samstag, 24. Mai. Bei der besonderen Stadtführung stehen insbesondere die Leerstände im historischen Stadtviertel und wie sich die Neustadt entwickelt hat im Mittelpunkt, erläutert Annette Bauer. Treffpunkt ist um 11 Uhr zwischen Brückenhaus und „schenk ebbes“, Mannheimer Straße 69. Die Teilnahme kostet 19,90 Euro pro Person, inklusive Sektempfang und Überraschung. Zu sehen ist im Rahmen von „Kunst in freien Räumen“ auch die Ausstellung „Pop Art trifft auf abstrakt“ der Künstler Klaus Müller und Achim May im ehemaligen Schuhgeschäft Blaschko. Eine Anmeldung zur Stadtführung ist erwünscht: Förderverein Klein-Venedig Bohème, Tel. 0671/64650. Bis 25 Personen können teilnehmen. Die Führung dauert etwa zwei Stunden.

Leerstände und erfolgreiche Geschäfte

„Die Begeisterung und große Nachfrage nach einer Frühjahrsführung mit dem Blick auf Leerstände und Geschäftserfolge hat uns bewogen, wieder eine solche Führung anzubieten“, erläutert Annette Bauer. Die mitwirkenden Geschäfte, darunter die älteste Geschäftsinhaberin Monika Keber (Wolle und Handarbeiten), werden über ihre geschäftlichen Ergebnisse informieren und dabei für die Besucher wieder ein kleines, leckeres Angebot zur Entspannung bereithalten. Auch die Leerstände werden gezeigt. Der Abschluss ist mit Steffen Kaul im Bunker.

Der Förderverein und das ZAG-Stadtteilbüro würden es auch als Zeichen der internationalen, kulturellen Gemeinschaft im historischen Stadtkern begrüßen, wenn sich Anwohner und Gastronomiebetriebe „Dampf in allen Gassen“ mit dekorativem Blumenschmuck an Fenstern anschließen, „um die Gemeinschaft und Schönheit des Viertels um Klein-Venedig zu präsentieren“.

Vierter Kunstmarkt im Schlosspark

Auch am inzwischen vierten Kunstmarkt im Schlosspark am Sonntag, 29. Juni, nimmt der Förderverein Klein-Venedig Bohème teil: Er wird eine Matinee, ein kleines Konzert mit Liane Hofmann, Sekt und Fingerfood im Schlossparkmuseum anbieten und auch an einem eigenen Stand über seine Arbeit informieren. Den Abschluss der Veranstaltungen 2025 bildet wieder der Lebendige Adventskalender im historischen Stadtviertel vom 1. bis zum 24. Dezember. Die Planung dafür steht schon, man ist ausgebucht, teilt Annette Bauer mit. Im fünfköpfigen Vorstand gibt es eine kleine vorübergehende Veränderung: Nicole Klamm vertritt Rafael Gutierrez-Stienert. Außerdem gehören Annette Bauer, Barbara Gross, Beatrix Harsche und Cäcilia Brantzen dem Vorstand an.