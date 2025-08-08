Mit dem Inklusionsfest will man in der VG Sprendlingen-Gensingen ein Zeichen für Inklusion setzen. Verschiedene Aktivitäten brachten Jugendliche mit und ohne Behinderung zusammen.

Das Inklusionsfest in der Verbandsgemeinde (VG) Sprendlingen-Gensingen ist ein bedeutender Schritt zu einer inklusiveren Gesellschaft. Organisiert vom Behindertenbeirat und der Jugendpflege, bot das Event nicht nur Raum für gemeinsames Miteinander, sondern setzte vor allem ein klares Zeichen für Inklusion und die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen, unabhängig von Behinderung oder Beeinträchtigung. „Das Ziel war es, Menschen mit und ohne Behinderung zusammenzubringen, um Bewusstsein zu schaffen und das Verständnis füreinander zu fördern“, erklärte Wolfgang Schankin, Vorsitzender des Behindertenbeirats. „Inklusion ist mehr als ein Konzept – es ist eine Haltung, die wir in unserer Gemeinschaft leben müssen.“ Behinderung klinge so, als ob es nur um Rollstuhlfahrer oder Menschen mit physischen Einschränkungen geht. Tatsächlich sind viele Menschen von Beeinträchtigungen betroffen, die nicht immer sichtbar sind, wie etwa psychische Erkrankungen oder chronische Krankheiten.

„Das Fest ist der richtige Weg, um Jugendliche mit dem Thema Inklusion zusammenzubringen.“

Oliver Wernersbach, Erster Beigeordnete Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen

Den Wettervorhersagen geschuldet fand die zweite Ausgabe des Festes in der Goldberghalle statt. Doch auch hier hatten, obwohl auch erwachsene Personen eingeladen waren, die Kinder ihren Spaß. Besonders beeindruckend war der Rollstuhl-Parcours. Die Kinder konnten am eigenen Leib erfahren, mit welchen Herausforderungen Menschen konfrontiert sind, die täglich an den Rollstuhl als Fortbewegungsmittel angewiesen sind. „Das Fest ist der richtige Weg, um Jugendliche mit dem Thema Inklusion zusammenzubringen“, meint der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde, Oliver Wernersbach. Er ist sich sicher, dass das Thema in der Verwaltung noch viel mehr gelebt werden muss und auch in die Gemeinde getragen wird.

Das alles kostet Geld, und so wurde erstmals ein Sponsor gefunden, der den Behindertenbeirat finanziell unterstützt. Joachim Petry vom Gensinger Dentallabor spendete 500 Euro. „Wir spenden jedes Jahr für wohltätige Zwecke und jetzt unterstützen wir den Behindertenbeirat.“ Über Nachahmer würden sich Wolfgang Schankin aber auch Gregor Schneider von der Jugendpflege freuen. Rund 20 ehrenamtliche Helfer unterstützen das Fest, das im kommenden Jahr – 7. Juli 2026 – mit einem Tag am Dettweiler Hof in Wintersheim gefeiert werden soll.

Zahlreiche Aktionen in der Goldberghalle

Zahlreiche Outdoorspiele mussten in der Halle stattfinden. Angefangen vom Fußballbillard, Hobby-Horsing – dem Reiten auf einem Steckenpferd – ,bis zum Lufballonzauberer und Seifenblasenaktionen sorgten für strahlende Gesichter. In einer ruhigen Ecke wurde gebastelt und die Therapiehunde gestreichelt. Carmen Öhler vom Verein „Therapiehunde Lebensfreude“ aus Langenlonsheim stellte die Arbeit ihres Vereins vor: „Wir arbeiten mit älteren Menschen und Kindern zusammen und bringen damit Lebensfreude in den Alltag. Wir unterstützen die Kindergärten in der VG.“ Auch der Landessportbund war vertreten. Inklusionslotse Patrick Oesterreich erklärte: „Wir vernetzen zwischen Verein und Menschen mit Beeinträchtigung, damit sie in der Gemeinschaft integriert sind.“