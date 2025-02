BBS Bad Kreuznach Klare Worte beim Thema Migrationspolitik 17.02.2025, 12:00 Uhr

i Die Direktkandidaten für die Bundestagwahl im Wahlkreis 200 mussten sich an der BBS Wirtschaft in Bad Kreuznach den Fragen der Schüler rund um die Themen Migration, Wirtschaft und Altersvorsorge stellen. Lena Reuther

Wirtschaft und Migration: Diesen und weiteren Themen stellten sich die Direktkandidaten für die Bundestagswahl. In digitalen Umfragen gaben die Schüler der BBS Wirtschaft vor und nach der Veranstaltung ihre Stimmen ab – mit deutlichen Unterschieden.

„Wir müssen uns bewusst machen, dass wir in einem Land leben, in dem wir wählen dürfen.“ So leitete Mario Masius, Schulleiter Berufsbildende Schule (BBS) Wirtschaft die Podiumsdiskussion mit den sieben Direktkandidaten für den Wahlkreis 200 ein: Julia Klöckner (CDU), Joe Weingarten (SPD), Nicole Höchst (AfD), Patrick Bruns (FDP), Jürgen Locher (Die Linke), Bianca Steimle (BSW) und Julian Joswig, Direktkandidat für den Wahlkreis ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen