Adventskonzert in Odernheim Klangvolle Effekte und farbenfrohe Stilistik begeistern Bernd Hey 17.12.2025, 13:30 Uhr

i Das Odernheimer Blasorchester Disibodenberg unter Leitung von Christoph Kaul unternahm am 3. Advent einen Spaziergang hin zum Weihnachtslicht und wurde gefeiert. Bernd Hey. Bernd Hey.

Das Konzert in der protestantischen Kirche Odernheim des Disibodenberg Blasorchesters ist traditionell sehr gut besucht. Auch in diesem Jahr verstanden es die Aktiven sowie der Nachwuchs, mit tollen Vorträgen zu unterhalten.

„Aus der Dunkelheit zum Licht der Weihnacht“ – so war das Konzert des Disibodenberg Blasorchesters Odernheim unter seinem Dirigenten Christoph Kaul in der protestantischen Kirche am dritten Advent überschrieben. Entsprechend war die Eröffnung „Eventide Fall“ als musikalisch dezent-anmutige Komposition auf dem Fundament des sakralen Abendgebetes „Bleibe bei mir Herr“ eine Bitte und gut gewählt, die Menschen zu beschützen und in der Dunkelheit ...







