Bessere Bedingungen fürs Team Kläranlage Stromberg modernisiert und erweitert Jens Fink 13.02.2026, 08:00 Uhr

i Zufrieden mit der erneuerten Kläranlage zeigten sich (oben von links) Mitarbeiter Adrian Leon, Oliver Wagner und Bürgermeister Michael Cyfka, hier vor dem aufgestockten Büro-Bereich. Jens Fink

Stromberg setzt Maßstäbe: Nach einer grundlegenden Sanierung glänzt die Kläranlage im Guldenbachtal mit modernster Technik und besseren Arbeitsbedingungen. Was sich für die Mitarbeitenden und die Umwelt verändert hat.

Grundlegend erneuert präsentiert sich die Kläranlage Stromberg im Guldenbachtal. Diese wurde 2025 renoviert, umgebaut und das Betriebsgebäude erweitert. „Nicht nur die sanitären Einrichtungen der 1995 errichteten Kläranlage waren dringend sanierungsbedürftig“, erläuterte der technische Werkleiter der Verbandsgemeindewerke, Oliver Wagner.







