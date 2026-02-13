Stromberg setzt Maßstäbe: Nach einer grundlegenden Sanierung glänzt die Kläranlage im Guldenbachtal mit modernster Technik und besseren Arbeitsbedingungen. Was sich für die Mitarbeitenden und die Umwelt verändert hat.
Lesezeit 1 Minute
Grundlegend erneuert präsentiert sich die Kläranlage Stromberg im Guldenbachtal. Diese wurde 2025 renoviert, umgebaut und das Betriebsgebäude erweitert. „Nicht nur die sanitären Einrichtungen der 1995 errichteten Kläranlage waren dringend sanierungsbedürftig“, erläuterte der technische Werkleiter der Verbandsgemeindewerke, Oliver Wagner.