Das Bündnis Kita-Sozialarbeit Stadt Bad Kreuznach darf sich Hoffnungen machen, den Deutschen Kita-Preis 2025 zu erringen. In der Kategorie „Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres“ gehört das Bündnis zu den bundesweit acht Finalisten. Damit würdigen das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung herausragende Beispiele frühkindlicher Bildung und nicht zuletzt die hierbei praktizierte, lokale Zusammenarbeit von Sozialarbeitern verschiedener Träger.

Preis ist mit 25.000 Euro dot iert

In der Stadt werde eine vorbildliche Arbeit im sozialen Bereich geleistet und dabei vor allem „sozialraum- und trägerübergreifend kooperiert“, lobte Michael Schröter von der Deutschen Kinder und Jugendstiftung, der zusammen mit Simone Wahl (Institut „Welt:Stadt:Quartier“) jetzt als Experte auch Bad Kreuznach besuchte und sich in der Kita Hannah Arendt mit den Sozialarbeitern des lokalen Bündnisses austauschte, um sich ein genaues Bild von der pädagogischen Arbeit vor Ort zu machen. In den mit den Sozialarbeitern geführten Interviews und anschließenden Workshops vermittelten die Experten den Sozialarbeitern noch einmal wertvolle Impulse für ihre gemeinsame Arbeit und wie sie deren Qualität weiter verbessern können. „Wir geben ihnen die Möglichkeit, über ihr Wirken noch einmal zu reflektieren“, erläuterte Schröter. Er und Simone Wahl werden im Nachgang einen Bericht verfassen, in dem sie ihre Eindrücke von der Arbeit des Bündnisses zusammen fassen. Diesen Bericht, den die Experten an die Juroren des Kita-Preises versenden, wird wesentlich für die Vergabe des Preises sein, der mit 25.000 Euro dotiert ist und am 27. November in Berlin verliehen wird.

24 Kita-Sozialarbeiter in den Stadtkitas

In 21 von 32 städtischen Kitas wirken insgesamt 24 Kita-Sozialarbeiter (KiSas) und beraten, begleiten und unterstützen Kita-Familien. Damit entlasten sie wirkungsvoll die pädagogischen Fachkräfte in den Einrichtungen. Hierbei agiere das seit 2022 bestehende, lokale Bündnis „überaus erfolgreich zum Wohle der Kinder“, betonte Nils Wachner, in der Stadtverwaltung verantwortlich für den Bereich Kitas. Bei der sozialen Arbeit liegt der Fokus auf der Chancengerechtigkeit und Integration aller Kinder. Dabei betreuen die KiSas einerseits die ihnen zugeordnete Kindertagesstätte, sind aber darüber hinaus auch in anderen von insgesamt acht Sozialräumen der Stadt tätig, seien also gut vernetzt, lobte Simone Wahl den vorbildlichen und effizienten Ansatz des lokalen Bündnisses. Zum Netzwerk gehören Kooperationspartner in der Stadt wie die Kunstwerkstatt, die Erziehungs- und Familienberatungsstelle oder etwa die Stadtbücherei. „Hier waren wir mit den Kita-Kindern und ihren Eltern zum Vorlesen“, berichtete Sozialarbeiterin Frauke Buck über eine der vielen Aktionen der Sozialarbeiter.

Auch die Inklusion wird gefördert

Zum vorgelesenen Buch gab es für die Kleinen ein Bilderbuch-Kino, bei dem die Illustrationen aus dem Buch an eine Leinwand projiziert wurden. „Damit hatten die Kinder auch ein visuelles Erlebnis“, erläuterte Buck, die in der Kita Hannah Arendt über ein eigenes Büro verfügt. Auch „Vorlese-Picknicks“ an verschiedenen Orten wie dem Kurpark, dem Bosenberg oder dem Schlosspark wurde schon angeboten. „Bei diesem Picknick bringen die Eltern kulinarische Spezialitäten aus ihren jeweiligen Heimatländern mit“, sagte Buck. Hier, wie auch bei den regelmäßigen Spielplatztreffen, kämen Kinder und Eltern verschiedener Kulturen zusammen und auch die Inklusion werde gefördert, verdeutlichte Alexander Iskanderani von der Kita-Sozialarbeit der Lebenshilfe. Auch Elterncafés, Infos zur gesunden Ernährung oder der richtigen Kindeserziehung werden angeboten, ebenso die individuelle Beratung von Eltern, deren Kinder in ihrer Entwicklung etwas zurück sind. Hier vermitteln die KiSas notwendige Kontakte zu Kinderärzten und Therapeuten. Auch den Übergang von der Kita zur Schule begleiten die KiSas und organisieren Treffen für die Familien, bei denen die Kinder ihre zukünftigen Mitschüler kennenlernen können.