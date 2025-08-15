Anlässlich des 900-jährigen Bestehens der Gemeinde Schweppenhausen im September wird auch das 50-jährige Bestehen der Kindertagesstätte Naseweis gefeiert. Dann lautet das Motto: „Wir feiern ein halbes Jahrhundert voller Neugier, Lachen und Lernen.“ Aus diesem Anlass hat das Team der Einrichtung, die auch von den Kleinen aus Eckenroth und Schöneberg besucht wird, eine mehrseitige Festschrift erstellt, in der sich das halbe Jahrhundert Kindergarten beeindruckend widerspiegelt.

Allerdings geht die Geschichte des Kindergartens Schweppenhausen weit zurück in das Jahr 1917. Damals, am 10. Mai, wurde im Saal des Gemeindehauses eine Kleinkinderschule (so nannte man damals die Kindergärten) eröffnet. Als am 1. August 1974 die damalige Volksschule in der Schulstraße aufgelöst wurde, konnte nach einigen Umbauarbeiten am 1. August 1975 der zweigruppige Kindergarten eröffnet werden. Die feierliche Einweihung erfolgte am 29. Oktober. Im Mai 1978 wurde der Spielplatz mit Schaukeln und Klettergerüsten übergeben.

Dritte Gruppe folgte im Oktober 1982

„Was 1975 mit viel Herzblut und Engagement begann, ist heute ein Ort voller Leben, Geborgenheit und Entwicklung. Unzählige Kinder haben bei uns ihre ersten Freundschaften geschlossen, gebastelt, gespielt, gesungen, gelernt und gestaunt und wir sind stolz, Teil all dieser Geschichten zu sein“, so das Team der Einrichtung.

Im Oktober 1982 wurde die dritte Gruppe eröffnet und der frühere Turnraum zum Gruppenraum umgebaut. 75 Kinder konnten aufgenommen werden. Im gleichen Jahr gab es die erste dreitägige Freizeit mit den Vorschulkindern in Waldfriede. 1986 führte man flexible Öffnungszeiten ein. Das erste pädagogische Konzept konnte 1995 vorgestellt werden, 2006 das nächste, das man 2015 erweiterte. Die Aufnahme von Kindern unter drei Jahren erfolgte 2002 und ein Jahr später die von Schulkindern aus der ersten und zweiten Klasse. 2007 hat man die obere Etage zu einer Nestgruppe für Kinder unter drei Jahren ausgebaut und einen Außenbereich für U3-Jährige geschaffen. Mit der Erweiterung und dem Ausbau der oberen Etage um eine Krippengruppe 2015 können 100 Kinder aufgenommen werden. 2016 erhielt die Kita das Zertifikat Bewegungskindergarten.

Derzeit laufen Sanierungsarbeiten

Bedingt durch den wechselnden Bedarf an umfangreicher Betreuung und Förderung der Kinder, dem das Team der Einrichtung immer offen gegenüberstand, wurde 1977 der erste Kleinkinderschwimmkurs angeboten. 1997 gründete man den Förderverein. In all den Jahren gab es immer wieder verschiedene Maßnahmen, die von den Eltern angepackt und erledigt wurden.

Heute ist die Kita Naseweis eine moderne, inklusive Bildungseinrichtung mit ganzheitlichem Konzept, wobei die kindgerechte Förderung im Mittelpunkt steht. Derzeit wird die fünfgruppige Kindertagesstätte saniert, der Anbau der Einrichtung komplett umgebaut, ebenso der Sanitärbereich, eine Spülküche und Brandschutztüren eingebaut und der Turnraum renoviert. Nach Abschluss all dieser Arbeiten kann für 100 Kinder ein frisch zubereitetes Mittagessen angeboten werden.