Der Gesellschaftsausschuss Bad Sobernheim beschäftigte sich mit den Herausforderungen in den städtischen Kitas, aber auch mit anderen strittigen Themen, wie dem zweiten Marketingkonzept für die Stadt.
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Auf Antrag von Dorothee Rupp wurde im Gesellschaftsausschuss der Stadt die erneute Erörterung des von Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg gewünschten Förderprogramm zur Entwicklung der Großstaße ersatzlos gestrichen. Der Stadtrat hatte diese Causa bereits mangels Mitteln und Personal, sowie wegen des nicht genehmigtem Haushalt mit elf Neinstimmen ad acta gelegt.