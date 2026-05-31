Aussschuss tagt in Sobernheim 
Kita-Leiterinnen benennen wachsende Herausforderungen
Im Gesellschaftsausschuss der Stadt standen die Kita-Leiterinnen Stephanie Engisch (links) und Melanie Roth Rede und Antwort, wi
Im Gesellschaftsausschuss der Stadt standen die Kita-Leiterinnen Stephanie Engisch (links) und Melanie Roth Rede und Antwort, wie Bedarfe otimal gehändelt, betreut und gefördert werden können.
Bernd Hey. Bernd Hey.

Der Gesellschaftsausschuss Bad Sobernheim beschäftigte sich mit den Herausforderungen in den städtischen Kitas, aber auch mit anderen strittigen Themen, wie dem zweiten Marketingkonzept für die Stadt.

Lesezeit 2 Minuten
Auf Antrag von Dorothee Rupp wurde im Gesellschaftsausschuss der Stadt die erneute Erörterung des von Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg gewünschten Förderprogramm zur Entwicklung der Großstaße ersatzlos gestrichen. Der Stadtrat hatte diese Causa bereits mangels Mitteln und Personal, sowie wegen des nicht genehmigtem Haushalt mit elf Neinstimmen ad acta gelegt.

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Oeffentlicher AnzeigerPolitik

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