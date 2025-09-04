Bei einem Glas Wein ins Gespräch mit dem Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer (SPD) kommen. Dazu lud die Landes-SPD für den vergangenen Mittwochnachmittag auf dem Kornmarkt ein. Rund 300 Menschen kamen, um zuzuhören oder Fragen zu stellen.

„Wer nah dran ist, der kann mit den Menschen Lösungen entwickeln.“ Das findet Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD), der am Mittwochnachmittag auf dem Bad Kreuznacher Kornmarkt das Gespräch mit den Bürgern suchte – aus Stadt, Kreis, sogar aus der Südpfalz waren sie angereist.

Es war die Auftaktveranstaltung zum Format „Alexander Schweitzer unterwegs“, bei der der Ministerpräsident in verschiedenen rheinland-pfälzischen Orten Halt macht, um mit den Leuten über Themen zu sprechen, die ihnen wichtig sind – „nah dran“ also. Das Interesse in der Kurstadt war groß – rund 300 Menschen kamen, wie die SPD mitteilt.

i Ein paar einleitende Worte gab der Südpfälzer etwa zum Thema Investitionen und dem starken Ehrenamt in Rheinland-Pfalz. Lena Reuther

Darunter auch Vertreter des evangelischen Kinderhauses Matthäus, die sich mittels Plakaten für den Erhalt des Hauses stark machten. Darauf war etwa zu lesen „Kinder brauchen Räume, keine Bürokratie“. Bereits im vergangenen Jahr hieß es, dass der denkmalgeschützte Altbau nach Ergebnis eines Brandgutachtens saniert werden muss. Da die Sanierung teuer würde, hoffte die evangelische Kirchengemeinde schon damals auf eine Förderung vom Land. Falls die Brandschutzauflagen nicht zeitnah umgesetzt werden – so hieß es – müsste der Kindergarten schließen. Gleich zu Beginn hatte Schweitzer eine freudige Botschaft für die Mitarbeiter und sicherte Unterstützung zu: „Mit dem, was wir als Land geben werden, werden Sie auch nächstes Jahr weiterarbeiten können.“

i Auch Mitarbeiter der Firma Musashi waren auf dem Kornmarkt dabei. Lena Reuther

Beim Thema Investitionen in Rheinland-Pfalz fand Schweitzer klare Worte. Mit Blick auf den öffentlichen Nahverkehr sagte er: „Es gibt Stellwerke, die sind älter als der älteste Mensch hier auf diesem Platz.“ Durch ein Sondervermögen des Bundes sollen in Rheinland-Pfalz in den nächsten zwölf Jahren 4,8 Milliarden Euro in verschiedene Bereiche investiert werden. Dabei gehe der „Löwenanteil“ an die Städte und Gemeinden, so Schweitzer. Ein klarer Schwerpunkt für ihn sei das Thema Bildung und damit Investitionen in Schulen und Kitas.

i Auch Landtagsabgeordneter Michael Simon und Staatssekretär Denis Alt standen auf dem Kornmarkt für Fragen zur Verfügung. Lena Reuther

Schweitzer zeigte sich auf dem Kornmarkt locker und nahbar mit Sätzen wie „Es ist schon verdammt cool, in Rheinland-Pfalz zu wohnen“, was das Publikum mit Beifall und Lachen quittierte. Mit dabei waren auch Landtagsabgeordneter Michael Simon und Staatssekretär Denis Alt (beide SPD). Der Ministerpräsident als bekennender Fan des 1. FC Kaiserslautern hatte sogleich eine humorvolle Spitze in Richtung Simon, dessen Fußballherz für den FC Bayern München schlägt, parat: „Ich schätze ihn sehr, nur von Fußball hat er keine Ahnung.“ Aber: „Wahre Freundschaft zerstört gar nix“, fügte der Südpfälzer trocken hinzu.

i Viele suchten am vergangenen Mittwochnachmittag das Gespräch mit dem Ministerpräsidenten, darunter auch (von links) Juliane Rohrbacher-Staaden, Martina Hassel (beide Jugendhilfeausschuss), Jugendamtsleiter Marvin Jung und Stadtbeigeordneter Markus Schlosser zum Thema Jugendamt. Lena Reuther

Viele unterschiedliche Themen brachten die Bürger zur Sprache, darunter der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) an Schulen, Barrierefreiheit in Geschäften und den Lohn von Werkstattbeschäftigten. Aufgrund des großen Andrangs konnten nicht alle mit dem Ministerpräsidenten ins Gespräch kommen. Auch das städtische Jugendamt war Thema. Juliane Rohrbacher-Staaden (Grüne), Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses und Martina Hassel (SPD), stellvertretende Vorsitzende, gaben Schweitzer ein Schreiben mit, in dem sie die Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes kritisieren. Beim Gespräch dabei waren auch Jugendamtsleiter Marvin Jung sowie Stadtbeigeordneter Markus Schlosser (parteilos). Der Ministerpräsident sicherte zu, sich das Schreiben anzusehen. Darin betonen sie die dringende Notwendigkeit des Gesetzentwurfs, bemerken aber zum Beispiel, dass ein Beschluss zur Abgabe des Jugendamts nur mit einer Zweidrittelmehrheit erfolgen sollte. Außerdem sollte nicht nur der Stadtrat, sondern auch der Kreistag einen Beschluss fassen, finden sie.

i Mit einem Glas Wein in der Hand kam Alexander Schweitzer mit den Leuten ins Gespräch. Währendessen spielte das Duo "Zwei Stimmen - ein Klavier". Lena Reuther

Statt Kugelschreibern und Flyern konnten die Besucher übrigens waschechte pfälzische „Dubbegläser“ mir rotem Aufdruck – allerdings nicht mit dem FCK, sondern in SPD-Farbe – als Geschenk mit nach Hause nehmen. Da dürften FC Bayern-Fans gerade noch mal Glück gehabt haben.