Mietkosten in Bad Kreuznach
Kita „Die Brücke“ ist gerettet: Zukunft trotzdem unklar
Die Kita "Die Brücke" in der Dürerstraße bleibt - wie lange noch? Der Mietvertrag läuft über drei Jahre.
Die Kita "Die Brücke" in der Dürerstraße bleibt - wie lange noch? Der Mietvertrag läuft über drei Jahre.
Cordula Kabasch

Die Kita „Die Brücke“ bleibt – und trotzdem atmen Leitung, Mitarbeiter und Eltern noch nicht auf. Der neue gestaffelte Mietvertrag kann zwar vom Träger der Einrichtung geschultert werden, aber er gilt nur für drei Jahre. Was ist danach?

Lesezeit 3 Minuten
Die Kita „Die Brücke“ in der Dürerstraße bleibt, ihr Aus wurde abgewendet: Zwischen dem Vermieter, der Freien Christengemeinde, und dem Träger der Einrichtung wurde ein gestaffelter Mietvertrag, befristet auf drei Jahre, ausgehandelt. Trotzdem steht die Kita mit 50 Plätzen unter finanziellem Druck – und schaut langfristig nach einem neuen Standort.

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