Kein Baubeginn im Mai
Kirner warten auf Dükerbau am Hahnenbach
Zwischen den hohen Bachmauern hat sich stellenweise viel Grün entwickelt. Gleichzeitig bleibt der für den 18. Mai angekündigte B
Zwischen den hohen Bachmauern hat sich stellenweise viel Grün entwickelt. Gleichzeitig bleibt der für den 18. Mai angekündigte Baustart des großen Dückerprojekts weiterhin aus.
Sebastian Schmitt

Eigentlich sollten die Bauarbeiten am 18. Mai beginnen – doch es tut sich nichts in der Kirner Innenstadt. Die Kirner wundern sich, warum der tiefe Wasserstand am Hahnenbach nicht genutzt wird. 

Lesezeit 2 Minuten
Zwei große Baugruben links und rechts des Hahnenbachs, mitten im Herzen der Stadt: in direkter Nähe zum Marktplatz, zur evangelischen Kirche und zum touristischen Pavillon. Seit Jahren wird der Dükerbau in Kirn immer wieder angekündigt. Im Frühjahr schien dann Bewegung in das Vorhaben zu kommen.
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