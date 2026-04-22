Sanierung „Auf dem Loh“ Kirner Tierschutzverein hat neues Gebäude übernommen Sebastian Schmitt 22.04.2026, 16:30 Uhr

i Noch ist viel Arbeit nötig: Zunächst soll das bestehende Gebäude saniert und als Verwaltungs- und Treffpunkt des Vereins hergerichtet werden. Sebastian Schmitt

Aufatmen bei den Tierschützern: Eine neue Bleibe ist gefunden. Um den Tieren wieder ein sicheres Zuhause schenken zu können, stehen aber noch Bauarbeiten an. Dabei setzt der Verein auch auf Hilfe aus der Bevölkerung.

Der Kirner Tierschutzverein hat mit der offiziellen Übernahme des Gebäudes „Auf dem Loh“ den Grundstein für ein neues Tierheim gelegt. Mit dem symbolischen Startschuss beginnt nun ein Projekt, das in den kommenden Jahren zu einem sicheren Hafen für Tiere in Not werden soll.







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