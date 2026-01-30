Frischer Vorstand gesucht Kirner Tierschützer organisieren sich neu Robert Neuber 30.01.2026, 13:00 Uhr

i Ulrike Sturmheit, Vorsitzende des Tierschutzvereins Kirn Robert Neuber

Der Kirner Tierschutzverein muss einen neuen Vorstand wählen, nachdem Ulrike Sturmheit und weitere Vorstandsmitglieder zur Mitgliederversammlung am 17. Dezember ihr Amt abgegeben haben und aus dem Verein ausgeschieden sind.

Der Tierschutzverein hat nach dem Ende des Standorts am Steinbruch die nächste Schramme einstecken müssen. Wie Ulrike Sturmheit und Brigitte Roos in einem Gespräch mit dieser Zeitung nun mitteilten, ist der gesamte Vorstand bis auf die Schriftführerin Tanja Taube am 17.







