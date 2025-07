Die Kirner Basalt AG hat am Donnerstag mit der geplanten Modernisierung ihrer Verarbeitungs- und Lagerkapazitäten begonnen. In einem ersten Schritt wird die Bodenplatte für die neuen, bis zu 5000 Tonnen Edelsplitt fassenden Silos erstellt.

Mit einem groß angelegten Baueinsatz hat am Donnerstag der auf Jahre angelegte Umbau des Kirner Steinbruchs begonnen. Bereits ab 6 Uhr morgens herrschte geschäftiges Treiben auf dem Gelände am Ortsausgang in Richtung Hochstetten-Dhaun – und das durchgehend bis in die frühen Morgenstunden des Freitags. Für diesen ersten großen Meilenstein lag eine offizielle Genehmigung für Nachtarbeiten vor.

„Wir sind sowohl mit dem reibungslosen Rückbau des alten Tierheims als auch mit den laufenden Arbeiten am Neubau unserer neuen Produktionsanlagen sehr zufrieden“, sagt Betriebsleiter Michael Kohl, der das Projekt gemeinsam mit einem technischen Team begleitet. Ziel ist eine grundlegende Modernisierung des Standortes.

Neue Betonplatte

Kernstück der aktuellen Bauphase ist die neue Bodenplatte für die künftige Siloanlage. Das Besondere: Sie wird in einem einzigen, durchgehenden Guss hergestellt – ohne Unterbrechung. Zwei groß dimensionierte Betonpumpen kamen im Schichtbetrieb zum Einsatz, um die enorme Betonmenge zuverlässig einzubringen. Insgesamt wurden rund 720 Kubikmeter Frischbeton verarbeitet, das entspricht etwa 1800 Tonnen Material.

Für die notwendige Stabilität der Bodenplatte sorgen zusätzlich 120 Tonnen Bewehrungsstahl, die in das Fundament eingebracht wurden. Die Aushärtungszeit beträgt 28 Tage. Erst danach werden die sogenannten „Höcker“ und Silohalterungen aufgesetzt, bevor in einem späteren Bauabschnitt die Silos selbst montiert werden.

Erweiterung der Kapazität

Im Zuge des Umbaus erfolgt auch eine massive Erweiterung der Silo-Kapazität. Die bisherigen sieben Silos, mit einem Gesamtvolumen von etwa 385 bis 400 Tonnen, werden durch moderne Hochsilos ersetzt. Die neuen Bauwerke ragen bis zu 20 Meter in die Höhe und können künftig über 5000 Tonnen Edelsplitte aufnehmen – eine Vervielfachung der bisherigen Lagerkapazität.

Ein weiterer Fokus der Arbeiten liegt auf dem Umweltschutz: Die neue Technik soll vor allem die Staubentwicklung bei Lagerung und Abfüllung deutlich verringern.