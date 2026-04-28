Hauptversammlung des Konzerns Kirner Simona 2025: Umsatz stabil – solides Ergebnis Rainer Gräff 28.04.2026, 15:00 Uhr

i Die Führungsspitze der Simona AG mit Matthias Schönberg (Mitte), Dr. Joachim Hauck (links) und Michael Schmitz Simona

In einem Umfeld sinkender Preise konnte der weltweit agierende Simona-Konzern mit Stammsitz in Kirn dank eines höheren Absatzes ein Ergebnis auf Vorjahresniveau erreichen, wie bei der Hauptversammlung verlautete.

Bei der Jahrespressekonferenz der Kirner Simona AG präsentierte das Vorstandsteam um CEO Matthias Schönberg die Zahlen des Geschäftsjahres 2025 und zum ersten Quartal 2026. Der Simona-Konzern hat demnach im Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse von 582,3 Millionen Euro erzielt (Vorjahr: 581,2 Millionen Euro, damit eine Steigerung um 0,2 Prozent).







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