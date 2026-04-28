In einem Umfeld sinkender Preise konnte der weltweit agierende Simona-Konzern mit Stammsitz in Kirn dank eines höheren Absatzes ein Ergebnis auf Vorjahresniveau erreichen, wie bei der Hauptversammlung verlautete.
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Bei der Jahrespressekonferenz der Kirner Simona AG präsentierte das Vorstandsteam um CEO Matthias Schönberg die Zahlen des Geschäftsjahres 2025 und zum ersten Quartal 2026. Der Simona-Konzern hat demnach im Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse von 582,3 Millionen Euro erzielt (Vorjahr: 581,2 Millionen Euro, damit eine Steigerung um 0,2 Prozent).