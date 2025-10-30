Die Kirner Rotarier haben für Kinder in Idar-Oberstein und in einem Heim in Rumänien viel Geld gesammelt. Weil es beim Open Air-Konzert der Bluesband zu kalt war, wird die Aktion im Frühjahr wiederholt.
Lesezeit 2 Minuten
Mehr als 5000 Euro an Spendengeldern kamen bei zwei Benefizveranstaltungen der Rotarier Kirn zusammen, zog Präsident Alfred Wenz (Bundenbach) stolz Bilanz und hofft, dass noch einige Spenden-Euro dazukommen. Das Geld wird für die Unterstützung eines Kinderheims in Herrmannstadt im rumänischen Siebenbürgen verwendet und über die Caritas für Kinder drogenabhängiger Eltern in Idar-Oberstein.