Genießen und spenden Kirner Rotarier sammeln für Kinder in Not Armin Seibert 30.10.2025, 06:00 Uhr

i Dank für einen gelungenen Abend. Rotarier-Präsident Alfred Wenz (Mitte) mit den Forellenhof-Eignern Manuela und Gerd Weckmüller. Rotarier Kirn

Die Kirner Rotarier haben für Kinder in Idar-Oberstein und in einem Heim in Rumänien viel Geld gesammelt. Weil es beim Open Air-Konzert der Bluesband zu kalt war, wird die Aktion im Frühjahr wiederholt.

Mehr als 5000 Euro an Spendengeldern kamen bei zwei Benefizveranstaltungen der Rotarier Kirn zusammen, zog Präsident Alfred Wenz (Bundenbach) stolz Bilanz und hofft, dass noch einige Spenden-Euro dazukommen. Das Geld wird für die Unterstützung eines Kinderheims in Herrmannstadt im rumänischen Siebenbürgen verwendet und über die Caritas für Kinder drogenabhängiger Eltern in Idar-Oberstein.







