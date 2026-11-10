Der Verbandsgemeinderat Kirner Land hatte neben der Solarfeld-Debatte noch weitere Punkte zu behandeln, bei denen Redebedarf bestand. Unter anderem wurde über die Rathausheizung kontrovers diskutiert.
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Nach der emotionalen Solarfeld-Debatte mit Demo und angesagter Bürgerversammlung ging es im VG-Rat bei einem Dutzend weiterer Tagesordnungspunkte um durchaus Greifbares. Ein Beispiel: Die Schmutzwasserbeiträge für 2022 bis 2024 werden gesenkt. Wenig Diskussionsraum nahm auch das Landes-Zuschussprogramms mit 2,916 Millionen Euro mit 85 Maßnahmen in VG und Orten ein.