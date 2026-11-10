Debatte im VG-Rat Kirner Rathausheizung führt zu heftiger Diskussion Armin Seibert 10.11.2026, 15:00 Uhr

i Das Nebengebäude der VG Kirner Land wurde schmuck renoviert: neues Dach, verputzter Giebel. Jetzt ist die 36 Jahre alte Gasheizung fällig. Das verursachte Debatten im Rat. Warum unterblieb 2019 ein Gesamtkonzept? Mit der Bürgerraum-Renovierung soll ein energetischer Verbund der sechs Gebäude angestrebt werden. Armin Seibert

Der Verbandsgemeinderat Kirner Land hatte neben der Solarfeld-Debatte noch weitere Punkte zu behandeln, bei denen Redebedarf bestand. Unter anderem wurde über die Rathausheizung kontrovers diskutiert.

Nach der emotionalen Solarfeld-Debatte mit Demo und angesagter Bürgerversammlung ging es im VG-Rat bei einem Dutzend weiterer Tagesordnungspunkte um durchaus Greifbares. Ein Beispiel: Die Schmutzwasserbeiträge für 2022 bis 2024 werden gesenkt. Wenig Diskussionsraum nahm auch das Landes-Zuschussprogramms mit 2,916 Millionen Euro mit 85 Maßnahmen in VG und Orten ein.







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