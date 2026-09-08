Konzept der Realschule plus
Kirner Personalrat sieht Strukturreform skeptisch
"Wir sind hier und bleiben!" So sieht der Wunsch der Realschule plus auf Halmen aus.
"Wir sind hier und bleiben!" So sieht der Wunsch der Realschule plus auf Halmen aus.
Jean Baer

Der Personalrat des Realschule plus auf Halmen hat einen offenen Brief verschickt, in dem den von Landrätin Bettina Dickes angekündigten Strukturreformen mit Skepsis begegnet wird. Man fühlt sich kommunikativ übergangen und würde gerne debattieren. 

Lesezeit 2 Minuten
Landrätin Bettina Dickes dürfte es klar gewesen sein, als sie Mitte August die Strukturreformen im Schulsystem in Kirn beschrieb: Das gibt Ärger. Denn so wie sie es darstellte, wäre eine Kombination von Gymnasium und Realschule plus auf Kyrau die aus ihrer Sicht sinnvollste Lösung.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBildung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren