Der Personalrat des Realschule plus auf Halmen hat einen offenen Brief verschickt, in dem den von Landrätin Bettina Dickes angekündigten Strukturreformen mit Skepsis begegnet wird. Man fühlt sich kommunikativ übergangen und würde gerne debattieren.
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Landrätin Bettina Dickes dürfte es klar gewesen sein, als sie Mitte August die Strukturreformen im Schulsystem in Kirn beschrieb: Das gibt Ärger. Denn so wie sie es darstellte, wäre eine Kombination von Gymnasium und Realschule plus auf Kyrau die aus ihrer Sicht sinnvollste Lösung.