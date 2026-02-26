Anwesen verfällt immer weiter
Kirner Parkhotel: Vom Aushängeschild zum Lost Place
Eingeschlagenes Panoramafenster: Glasscherben bedecken die Terrasse am Parkhotel – daneben liegt ein versprühter Feuerlöscher. S
Eingeschlagenes Panoramafenster: Glasscherben bedecken die Terrasse am Parkhotel – daneben liegt ein versprühter Feuerlöscher. Schlimm sieht's hier aus.
Sebastian Schmitt

Einst ein Juwel mit Restaurant und Parkanlage, heute ein verwüsteter Lost Place: Das Kirner Parkhotel verfällt zusehends. Anwohner sind alarmiert – doch wer stoppt den Verfall und die Vandalen?

Lesezeit 1 Minute
Das ehemalige Parkhotel verfällt sichtbar weiter – und wird erneut zur Zielscheibe von Vandalen. Nachdem das Ordnungsamt den Eigentümer zuletzt aufgefordert hatte, das Gebäude besser gegen unbefugtes Betreten zu sichern, kehrte kurzzeitig Ruhe ein. Doch inzwischen haben sich Jugendliche nach Angaben aus der Nachbarschaft wieder mehrere Zugänge verschafft.

