Anwesen verfällt immer weiter Kirner Parkhotel: Vom Aushängeschild zum Lost Place

Eingeschlagenes Panoramafenster: Glasscherben bedecken die Terrasse am Parkhotel – daneben liegt ein versprühter Feuerlöscher.

Einst ein Juwel mit Restaurant und Parkanlage, heute ein verwüsteter Lost Place: Das Kirner Parkhotel verfällt zusehends. Anwohner sind alarmiert – doch wer stoppt den Verfall und die Vandalen?

Das ehemalige Parkhotel verfällt sichtbar weiter – und wird erneut zur Zielscheibe von Vandalen. Nachdem das Ordnungsamt den Eigentümer zuletzt aufgefordert hatte, das Gebäude besser gegen unbefugtes Betreten zu sichern, kehrte kurzzeitig Ruhe ein. Doch inzwischen haben sich Jugendliche nach Angaben aus der Nachbarschaft wieder mehrere Zugänge verschafft.







