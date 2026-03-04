Prozess zu Kindesmissbrauch Kirner lockt Jungs mit Videospielen zu sich nach Hause Christine Jäckel 04.03.2026, 17:00 Uhr

i Weil er drei Jungen zum Teil sexuell missbraucht haben soll, muss sich ein 37-jähriger Kirner vor dem Landgericht verantworten. Christine Jäckel

Zwischen 2012 und 2025 soll ein Kirner drei Buben im Alter von fünf bis elf Jahren missbraucht haben. Dabei lockte er sie mit seinem Interesse an Videospielen an. Eines der Opfer war sein Neffe.

Drei Jungen im Alter von fünf, elf und acht Jahren soll ein 37-jähriger Angeklagter aus Kirn sexuell missbraucht haben. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gehen zurück bis 2012. Damals soll der Angeklagte seinen anfangs fünf Jahre alten Neffen über einen Zeitraum bis Ende September 2013 unter dem Vorwand, Videospiele mit ihm spielen zu wollen, in seine Wohnung eingeladen haben.







