Vorreiter mit neuer Auszahlung
Kirner Land startet Bezahlkarte für Asylbewerber
Start im Februar: Mit der neuen Bezahlkarte sollen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz künftig einheitlich und digital ausgezahlt werden.
Sebastian Schmitt

Die VG Kirner Land setzt als erste Kommune im Kreis Kreuznach die Bezahlkarte für Asylbewerber um. Damit entfallen Schecks und Überweisungen, was den administrativen Aufwand deutlich minimiert.

Die Verbandsgemeinde Kirner Land geht einen neuen Weg in der Sozialhilfe: Ab Februar 2026 werden für Menschen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten, Bezahlkarten ausgegeben. Damit nimmt die VG im Landkreis Bad Kreuznach eine Vorreiterrolle ein – und reagiert zugleich auf die landesweit diskutierte Umstellung von Bargeld- und Scheckauszahlungen auf digitale Verfahren.

