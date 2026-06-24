VG-Rat macht Weg frei Kirner Land: Fusionsumsetzung dauert noch Armin Seibert 24.06.2026, 06:00 Uhr

i Das neue „Klaf“, ein geländegängiges Kleinalarmfahrzeug der Feuerwehr Hochstetten-Dhaun, wurde im Hof der VG-Verwaltung präsentiert. Wehrleiter Jeffrey Mitechell überreichte symbolisch den Wagenschlüssel an Wehrführer Dirk Bartnick. Von links: Bürgermeister Thomas Jung, Beigeordneter Hans Helmut Döbell und stellvertretender Wehrleiter Thorsten Borger. Foto: Armin Seibert Armin Seibert. Seibert Armin

Die Verbandsgemeindewerke sollen ins Nebengebäude der Verbandsgemeindeverwaltung umziehen und das weiterhin stadteigene Gebäude am großen Kreisel (früher Stadtwerke Kirn) zum Verkauf frei machen. Das war Thema im VG-Rat.

Die Fusion der verbandsfreien Stadt Kirn mit der Verbandsgemeinde Kirn-Land ist zwar schon seit über sieben Jahren erfolgt, doch die Umsetzung des Fusionsvertrags dauert wohl noch viele Jahre. Das aktuelle Thema: Die Verbandsgemeindewerke sollen ins Nebengebäude der Verbandsgemeindeverwaltung umziehen und das weiterhin stadteigene Gebäude am großen Kreisel (früher Stadtwerke Kirn) zum Verkauf frei machen.







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