Die Verbandsgemeindewerke sollen ins Nebengebäude der Verbandsgemeindeverwaltung umziehen und das weiterhin stadteigene Gebäude am großen Kreisel (früher Stadtwerke Kirn) zum Verkauf frei machen. Das war Thema im VG-Rat.
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Die Fusion der verbandsfreien Stadt Kirn mit der Verbandsgemeinde Kirn-Land ist zwar schon seit über sieben Jahren erfolgt, doch die Umsetzung des Fusionsvertrags dauert wohl noch viele Jahre. Das aktuelle Thema: Die Verbandsgemeindewerke sollen ins Nebengebäude der Verbandsgemeindeverwaltung umziehen und das weiterhin stadteigene Gebäude am großen Kreisel (früher Stadtwerke Kirn) zum Verkauf frei machen.