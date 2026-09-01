Laut Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) wird das Kirner Krankenhaus zu einer Regioklinik reduziert. Das wurde am Dienstagmorgen verkündet. Die Bürgerinitiative für das Kirner Hospital setzt auf noch mögliche Änderungen.
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Das Kirner Krankenhaus soll zu einer Regioklinik werden, das verkündete Gesundheitsminister Clemens Hoch am Dienstagmorgen. Für die einstige Lederstadt ist dies zunächst eine negative Botschaft, denn eine Regioklinik bietet nicht das komplette Angebot einer Hauptklinik wie in Bad Kreuznach oder in Idar-Oberstein.