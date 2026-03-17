Seit 2019 kämpfen Ellen und Michael Müller fürs Kirner Krankenhaus. Vollmundige Versprechen von Politikern haben sie schon mehrfach gehört. Nun haben sie in der SWR-Wahlarena für ihr Krankenhaus gekämpft. Ein Rückblick – nicht nur auf die Sendung.
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„Ellen, tu was, sonst machen die das Krankenhaus dicht!“ Und Ellen Müller und Michael Müller machten was im August 2019, riefen zur bundesweit beachteten Demo vorm Kirner Krankenhaus auf. Mehr als 500 Demonstranten machten Dampf, und die Diakonie, einst dank Kirn zum Schwerpunktkrankenhaus geadelt, machte nicht dicht.