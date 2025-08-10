Die ersten drei Kirmestage sind vorbei, Groß und Klein hatte bislang ihren Spaß. Auch der Startschuss am Freitagabend mit dem Rundgang der Stadtratsmitglieder und Schausteller übers Kerwegelände mit anschließendem Fassanstich durch Stadtbürgermeister Frank Ensminger und Sven Schirmer (Geschäftsführer der Kirner Brauerei) war gelungen. Darauf warteten – solange der Vorrat reichte – dann doch viele: Freibier. „Sechzig bis siebzig Schausteller hatten sich um die Kirner Kerb beworben. Ich glaube, wir haben eine gute Auswahl getroffen“, stellte Ensminger in seiner Begrüßung fest. Marktmeister Luca Schallmo bezifferte die Zahl der Schausteller auf 33, viele mit langer Tradition. Auch mit dem Festwirt Thomas Kreis und seinem Team aus Idar-Oberstein habe man eine gute Wahl getroffen, hieß es. Am Montag geht es um 11 Uhr mit dem kommunalen Frühschoppen weiter, um 22.15 Uhr beschließt das Abschlussfeuerwerk die diesjährige Kirner Kerb.

i Landrätin Bettina Dickes und die CDU-Landtagskandidatin Katharina Gräff aus Mandel (links) im Gespräch mit Marktmeister Luca Schallmo. Günter Weinsheimer