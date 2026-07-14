Eingeschränkter Badespaß? Kirner Jahnbad reagiert umfassend auf Kritik Robert Neuber 14.07.2026, 11:00 Uhr

i Gut 35 DIN A 4-Seiten hat die Leitung des Jahnbads über den Chef der VG-Werke Jochen Stumm an Politik und Medien weitergereicht, um der Kritik an den Zuständen im Freibad zu begegnen. Robert Neuber

Auf die kritische Anfrage der FDP zu den Zuständen im Kirner Jahnbad antwortet der Betreiber umfassend. Auf 35 Seiten werden die einzelnen Themenbereiche abgehandelt - von der Musikbeschallung zur Reinigung, von Öffnungszeiten zu Burkinis.

Ganze 35 Seiten zusammengeschrieben hat die Leitung des Jahnbads als Antwort auf die von Thomas Bursian (FDP) eingereichte Anfrage. Wobei, um es hier gleich vorwegzunehmen, die Kernaussage am Ende ist: Alles kann nach Wunsch geändert werden, wenn die finanziellen Mittel für mehr Aufwand bereitgestellt werden und entsprechendes Personal gefunden wird.







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