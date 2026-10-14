Am 31. Januar 2027 ist Schluss
Kirner Innenstadt verliert ihren letzten Supermarkt
Der Maino-Markt in der Kirner Mauergasse schließt zum 31. Januar 2027. Damit verliert die Innenstadt ihren letzten Supermarkt.
Der Maino-Markt in der Kirner Mauergasse schließt zum 31. Januar 2027. Damit verliert die Innenstadt ihren letzten Supermarkt.
Sebastian Schmitt

Nach 39 Jahren ist Schluss: Der Maino-Markt in der Kirner Mauergasse schließt. Auf Rund 500 Quadratmetern Verkaufsfläche lässt er sich nicht mehr wirtschaftlich betreiben.

Lesezeit 2 Minuten
Ein harter Schlag für die Kirner Innenstadt: Der Maino-Markt in der Mauergasse schließt zum 31. Januar 2027. Mit dem letzten Supermarkt im Stadtkern verschwinden auch die Metzgerei und das Bäckerei-Café im Gebäude. Nur etwa 50 Meter vom Marktplatz entfernt geht damit ein Stück alltäglicher Nahversorgung verloren.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren