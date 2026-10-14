Nach 39 Jahren ist Schluss: Der Maino-Markt in der Kirner Mauergasse schließt. Auf Rund 500 Quadratmetern Verkaufsfläche lässt er sich nicht mehr wirtschaftlich betreiben.
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Ein harter Schlag für die Kirner Innenstadt: Der Maino-Markt in der Mauergasse schließt zum 31. Januar 2027. Mit dem letzten Supermarkt im Stadtkern verschwinden auch die Metzgerei und das Bäckerei-Café im Gebäude. Nur etwa 50 Meter vom Marktplatz entfernt geht damit ein Stück alltäglicher Nahversorgung verloren.