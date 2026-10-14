Am 31. Januar 2027 ist Schluss Kirner Innenstadt verliert ihren letzten Supermarkt Sebastian Schmitt 14.10.2026, 11:00 Uhr

i Der Maino-Markt in der Kirner Mauergasse schließt zum 31. Januar 2027. Damit verliert die Innenstadt ihren letzten Supermarkt. Sebastian Schmitt

Nach 39 Jahren ist Schluss: Der Maino-Markt in der Kirner Mauergasse schließt. Auf Rund 500 Quadratmetern Verkaufsfläche lässt er sich nicht mehr wirtschaftlich betreiben.

Ein harter Schlag für die Kirner Innenstadt: Der Maino-Markt in der Mauergasse schließt zum 31. Januar 2027. Mit dem letzten Supermarkt im Stadtkern verschwinden auch die Metzgerei und das Bäckerei-Café im Gebäude. Nur etwa 50 Meter vom Marktplatz entfernt geht damit ein Stück alltäglicher Nahversorgung verloren.







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