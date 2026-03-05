Rundgang durch die Stadt
Kirner Innenstadt fit für die Zukunft machen
Die Kirner Sozialdemokraten luden Staatssekretärin Simone Schneider (2. von rechts) und Landtagskandidat Denis Alt (rechts) zu einem Stadtrundgang ein.
Günter Weinsheimer

Der Kirner SPD-Stadtverband hat die Mainzer Staatssekretärin Simone Schneider und den Landtagskandidaten Denis Alt zu einem Stadtrundgang eingeladen. Dabei ging es unter anderem um Bauprojekte in der Stadt.

Lesezeit 2 Minuten
Der SPD-Stadtverband Kirn hat die Mainzer Staatssekretärin Simone Schneider und den Landtagskandidaten Denis Alt zu einem Stadtrundgang eingeladen. Stadtbürgermeister Frank Ensminger konnte auch MdL Markus Stein, den Kreisbeigeordneten Oliver Kohl, aber auch den VG-Beigeordneten Hans Helmut Döbell begrüßen sowie die Stadtbeigeordneten Michael Kloos und Martin Zerfaß.

