Die Verlegung der Abwasserrohre in der Kirch- und Lindenstraße dauern länger, als ursprünglich geplant. Die anliegenden Lokale wie das „Co Chu Asia“ und „König Otto“ leiden unter der erschwerten Zuwegung.
Lesezeit 1 Minute
Draußen vor der Tür stehen tonnenschwere Kettenbagger, unmittelbar daneben klaffen mehr als vier Meter tiefe Baugruben. Drinnen hingegen bleiben viele Tische leer. Die Gastronomen in der Kirner Innenstadt leiden zunehmend unter den Auswirkungen der umfangreichen Kanalbauarbeiten.