Arbeiten dauern länger Kirner Gastronomen leiden unter Baustelle in der City Sebastian Schmitt 25.11.2026, 19:00 Uhr

i Stadtbürgermeister Frank Ensminger, Christa Hermes und der Betreiber des Restaurants „Co Chu Asia“ machen auf die schwierige Situation der Gastronomen aufmerksam. Trotz der Großbaustelle bleiben die Lokale geöffnet. Sebastian Schmitt

Die Verlegung der Abwasserrohre in der Kirch- und Lindenstraße dauern länger, als ursprünglich geplant. Die anliegenden Lokale wie das „Co Chu Asia“ und „König Otto“ leiden unter der erschwerten Zuwegung.

Draußen vor der Tür stehen tonnenschwere Kettenbagger, unmittelbar daneben klaffen mehr als vier Meter tiefe Baugruben. Drinnen hingegen bleiben viele Tische leer. Die Gastronomen in der Kirner Innenstadt leiden zunehmend unter den Auswirkungen der umfangreichen Kanalbauarbeiten.







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