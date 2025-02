Sicherheitsdienst gefordert Kirner CDU mahnt zu mehr Einsatz gegen Vandalismus 17.02.2025, 11:00 Uhr

i Eis auf der Kiesel: Der Automat ist von Randalierern zerdeppert worden. Robert Neuber

Christdemokrat Claus Tressel fordert, wieder einen Sicherheitsdienst zu beauftragen, um den Vandalismus in der Kirner Innenstadt, aber auch im Umland zu bekämpfen.

Für CDU-Chef Claus Tressel ist die Sache sehr ärgerlich. Er wohnt in einem Wohnungsneubau in der Friedrichstraße unter dem Arbeitsamt. Direkt unter seinem Balkon mit herrlichem Blick hinüber zum Gauskopf findet sich der Spielplatz an der Brunnengasse.

