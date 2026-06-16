Auch einem ungewohnten Standort war das Kirner Brückenfest ein voller Erfolg. Für das nächste Jahr ist eine Fortsetzung fest eingeplant. Erste Gespräche dafür laufen bereits.
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Das Brückenfest hat seine Bewährungsprobe auf dem Mauergassenparkplatz bestanden. Nachdem die Stadtwerke per E-Mail den Baustart für den Dückerbau am Hahnenbach zum 18. Mai angekündigt hatten, blieb es bei dieser Information. Weitere Mails oder konkrete Hinweise zum Fortgang der Arbeiten seien seither nicht gekommen.