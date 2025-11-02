Vor Verschrottung gerettet Kirner Brauerei macht alte Tanks zu Wasserspeichern Sebastian Schmitt 02.11.2025, 11:00 Uhr

i Idee am Kranhaken: Alte Brauereitanks werden vor der Verschrottung für den Waldbrandschutz gerettet. Sebastian Schmitt

Die ausgemusterten Edelstahltanks der Kirner Brauerei werden nicht verschrottet – sondern sollen im Wald aufgestellt werden und Wasser statt Bier laden. Die Idee: Kürzere Nachladewege bedeutet eine schnellere Löschung von Bränden.

Wenn Verwaltung, Feuerwehr, Forst und Betriebe an einem Strang ziehen, entsteht etwas Gutes – ohne endlose Bürokratie. Die Initialzündung kam aus der Praxis: Als im September die alten Edelstahltanks der Kirner Brauerei am Kranhaken über die Dächer schwebten, kamen Einsatzkräfte auf eine Idee: „Stünden die im Wald, dann hätten wir Löschwasserreserven“, hieß es.







