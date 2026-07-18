Bürokratie blockiert Nutzung
Kirner Biertanks sollen mit Löschwasser gefüllt werden
Fünf Tanks hat die Kirner Provatbrauereo zur Verfügung gestellt, damit Löschwasser in den Kirner Wäldern schnell abholbar ist.
Fünf Tanks hat die Kirner Provatbrauereo zur Verfügung gestellt, damit Löschwasser in den Kirner Wäldern schnell abholbar ist.
Sebastian Schmitt

Fünf geschenkte Tanks der Kirner Privatbrauerei warten darauf, eingesetzt zu werden: Die Tanks sollten eigentlich längst als Löschwasserreserven in den Wäldern um Kirn lagern. Doch so einfach wie zunächst gedacht ist das nicht. 

Lesezeit 2 Minuten
Fünf geschenkte Tanks, eine starke Idee – und ein Projekt, das sich im Dickicht aus Statik, Genehmigungen und Kosten verfängt. Die ausgemusterten Edelstahltanks der Kirner Privatbrauerei sollten eigentlich längst einen neuen Zweck erfüllen: als Löschwasserreserven in den Wäldern rund um Kirn.
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