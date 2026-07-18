Fünf geschenkte Tanks der Kirner Privatbrauerei warten darauf, eingesetzt zu werden: Die Tanks sollten eigentlich längst als Löschwasserreserven in den Wäldern um Kirn lagern. Doch so einfach wie zunächst gedacht ist das nicht.
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Fünf geschenkte Tanks, eine starke Idee – und ein Projekt, das sich im Dickicht aus Statik, Genehmigungen und Kosten verfängt. Die ausgemusterten Edelstahltanks der Kirner Privatbrauerei sollten eigentlich längst einen neuen Zweck erfüllen: als Löschwasserreserven in den Wäldern rund um Kirn.