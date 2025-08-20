Leuchtender Blickfang in der Nahegasse: Die Automaten im neuen „Liam Lia“-Kiosk bieten rund um die Uhr Snacks, Getränke und Amazon-Rücksendungen – ohne Personal, aber mit Hintergrundmusik und LED-Beleuchtung. Doch der Kiosk gefällt nicht allen.

In der Nahegasse hat vor wenigen Tagen ein neuartiges Geschäft seine Türen geöffnet – oder besser gesagt: seine Automaten. Das „Liam Lia“ ist ein vollautomatisierter E-Kiosk, der ganz ohne Personal auskommt und dennoch ein breites Sortiment rund um die Uhr anbietet. Hinter dem Konzept steht Sergej Gonscharik aus Idar-Oberstein, der auf dem Land neue Wege in der Nahversorgung gehen möchte.

i Leuchtender Blickfang in der Nahegasse: Die modernen Verkaufsautomaten im „Liam Lia“-Kiosk bieten rund um die Uhr Snacks, Getränke und mehr – ganz ohne Personal, aber mit Musik und LED-Atmosphäre. Sebastian Schmitt

Auf kleinem Raum wurden neun Verkaufsautomaten installiert, die mit Snacks, Getränken, E-Zigaretten, Tabakwaren und Süßwaren – darunter auch spezielle Produkte aus den USA – bestückt sind. Besonders beliebt sind Energydrinks, Chips und Schokoriegel, die sich unkompliziert per Bankkarte, Smartphone oder bar bezahlen lassen. Der Zutritt zu altersbeschränkten Produkten wie Alkohol und Zigaretten erfolgt über eine digitale Alterskontrolle.

Hintergrundmusik und Beleuchtung

Ein echter Hingucker ist nicht nur das Sortiment, sondern auch das edle Design mit LED-Beleuchtung, leiser Hintergrundmusik und mehreren Überwachungskameras. Das E-Kiosk ist vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen sehr gefragt – sie schätzen die ständige Verfügbarkeit und das moderne Einkaufserlebnis.

Neben Lebensmitteln und Getränken bietet das „Liam Lia“ auch zwei Automaten mit sogenannten Amazon-Retourenpaketen an. Diese werden von Sascha Theiß aus Bergen betrieben. Für 10 Euro (klein) oder 20 Euro (groß) erhält man Überraschungspakete mit zurückgesendeter Ware – ein Konzept, das Neugierige anzieht und bereits in anderen Orten erfolgreich läuft.

Nächtliche Unruhe stört Anwohner

Doch das neue Angebot sorgt nicht nur für Begeisterung. Einige Anwohner äußern bereits Kritik: „Der Laden zieht die Jugendlichen an wie das Licht die Mücken – auch um zwei Uhr nachts stehen hier Gruppen herum“, berichtet ein Nachbar. Die Sorge gilt dabei weniger dem Konzept selbst, sondern eher der nächtlichen Unruhe.

Trotzdem zeigt sich Betreiber Gonscharik überzeugt: „Wir bieten eine Alternative zur klassischen Tankstelle – modern, flexibel und auch auf dem Land einsetzbar.“