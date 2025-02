Feuerwehr im Einsatz „Kirner“ Ausschankwagen brennt an der B41 Sebastian Schmitt 04.02.2025, 23:49 Uhr

i Die Freiwillige Feuerwehr Kirn musste am Dienstagnachmittag zu einem Löscheinsatz ins Industriegebiet "In Allweiden" ausrücken, um einen Ausschankwagen der Firma BGS zu löschen. Sebastian Schmitt

Aufgrund von Reibung zwischen Reifen und Radkasten ist ein Ausschankwagen am Dienstagnachmittag auf der Fahrt zum TÜV in Brand geraten. Die NGS hat nun Probleme, da der Verkaufsanhänger bereits auf Monate für zahlreiche Veranstaltungen gebucht war.

Der Brand eines Ausschankwagens der Firma NGS hat am Dienstagnachmittag für Aufsehen gesorgt. Der Verkaufsanhänger sollte auf den TÜV gebracht werden, als der Anhänger in Höhe der Abfahrt Kirn-West auf der Bundesstraße 41 kurz nach 15.15 Uhr in Brand geriet.

