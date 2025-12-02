Sonntag besser als Samstag Kirner Andreasmarkt mit 60 Ständen war gut besucht Sebastian Schmitt 02.12.2025, 16:19 Uhr

i Buntes Markttreiben in Kirn: Zwischen Fahrgeschäften, Essensständen und Deko-Artikeln bummeln die Besucher über den Andreasmarkt durch die Kirner Innenstadt. Sebastian Schmitt

Tradition trifft auf modernes Marktkonzept: Der Kirner Andreasmarkt belebt die Innenstadt und zieht mehr Besucher an. Welche Überraschungen der Markt für Groß und Klein bereithält.

Mit einem Mix aus Tradition und frischem Konzept hat der Kirner Andreasmarkt in diesem Jahr die Innenstadt belebt. Zwar blieb der große Besucheransturm früherer Jahrzehnte aus, doch deutlich mehr Menschen als in den vergangenen Jahren nutzten den Marktsonntag, seit der Andreasmarkt wieder auf einen Sonntag gelegt wurde.







