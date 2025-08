Kirn steht ohne Altkleidercontainer da. Illegale Müllablagerungen zwangen die Betreiber zum Handeln. Welche Lösungen sind in Sicht und wie will die Stadt reagieren?

Noch vor wenigen Tagen standen sie an fast jeder Ecke – doch plötzlich sind sie verschwunden: die Altkleidercontainer in der Stadt Kirn. Was für viele Bürger eine praktische Möglichkeit war, gut erhaltene Kleidung zu spenden, ist binnen kürzester Zeit zum Reizthema geworden. „Wir hatten am Edeka acht Stück, außerdem Standorte am Kindergarten Meckenbacher Weg und an der Steinenbergstraße“, erklärt Stadtbürgermeister Frank Ensminger. Doch aus dem Hilfsangebot sei zunehmend ein Ärgernis geworden. „Ganze Wohnungseinrichtungen wurden dort abgeladen – Sofas, Matratzen, Kühlschränke. Das war keine Kleiderspende mehr, sondern illegaler Müll.“

Die Konsequenz: Die Betreiberfirma zog vor wenigen Tagen überraschend die Reißleine – und entfernte ohne Vorankündigung sämtliche Container im Stadtgebiet. Grund dafür sei nicht nur der Missbrauch der Container, sondern auch der wirtschaftliche Druck. „Die Preise für Altkleider sind im Keller“, so Ensminger. „Die Entsorgungskosten für den Müll drumherum übersteigen mittlerweile den Nutzen. „Seither fehlen in Kirn legale Sammelstellen für Altkleider – und das hat sichtbare Folgen. „Obwohl die Container weg sind, stellen viele weiterhin Säcke und Müll an die alten Plätze“, berichtet Ensminger. Der Bauhof müsse erneut ausrücken, um die Reste zu beseitigen – diesmal allerdings ohne zuständigen Betreiber im Hintergrund.

i Ganze Wohnungseinrichtungen wurden, wie hier in der Nähe des Edeka-Marktes, an denen für Altkleider vorgesehenen Containern abgeladen. Sebastian Schmitt

Eine kurzfristige Entspannung bringt die Diakonie: Sie hat bereits zwei eigene Container im Stadtgebiet aufgestellt – mit geregelter Leerung und klarer Zuständigkeit. Doch um das frühere Angebot zu ersetzen, braucht es mehr. „

„Ich denke über neue Standorte nach“, sagt Ensminger. „Zum Beispiel am städtischen Bauhof oder in der Sulzbacher Straße – allerdings nur mit Videoüberwachung. Ich weiß, dass das nicht jedem gefällt. Aber ohne Kontrolle geht es nicht mehr. Gerade am Wochenende, erzählt der Bürgermeister, finde man oft frisch abgeladenen Müll. „Wenn das wenigstens direkt am Bauhof passiert, muss mein Bauhofleiter nicht erst durch die Stadt fahren, um ihn einzusammeln“, sagt er nicht ohne Ironie,

Das Problem betrifft längst nicht nur Kirn. Bundesweit klagen Hilfsorganisationen wie das Deutsche Rote Kreuz über vermüllte Container, überfüllte Standorte und gesunkene Qualität der Spenden. Insolvenzen von Betreiberfirmen verschärfen die Lage zusätzlich. In vielen Städten wird diskutiert, Kleiderspenden nur noch über Wertstoffhöfe zuzulassen.

Stadtbürgermeisters: „Im Zweifelsfall auch Kameras“

Auch in Kirn wurde dieser Vorschlag bereits laut. Doch Ensminger setzt lieber auf gezielte Standorte, klare Zuständigkeiten und eine bessere Kommunikation. „Wir müssen aufklären, kontrollieren – und im Zweifel auch Maßnahmen wie Kameras zulassen. Sonst verlieren wir jede Chance auf ein funktionierendes Sammelsystem.“ Ensminger ist optimistisch: „Wenn alle mitziehen, kriegen wir das wieder hin. Aber es muss sich was ändern – bei Anbietern, in der Organisation und im Verhalten der Bürger.“