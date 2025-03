Mit einem Rekordangebot von 60 Unternehmen wartete die Ausbildungsmesse am Donnerstag, 27. März, in der Kirner Kyrauhalle auf. Ihr Motto könnte gelautet haben: Fachkräfte dringend gesucht. Gute Zeiten für ausbildungswillige Jugendliche, die in der Region von Idar-Oberstein bis Bad Kreuznach aus einem Lehrstellenpotenzial von über 500 Ausbildungsplätzen schöpfen können. Sofern Angebot und Nachfrage zueinander passen.

Erstmals leiteten den federführenden Arbeitskreis Schule Wirtschaft die Kirner Realschulrektorin Kerstin Pusch und die Bad Sobernheimer Polymer-Personalbetreuerin Jessica Schreiber. Sie folgten dem langjährigen Leistungsduo Thomas Bursian (Schule) und Rolf Schneider (Wirtschaft) und waren mit Organisation und Ablauf hochzufrieden. Kerstin Pusch war als Schulrektorin auch zuvor mit dabei. Sie betont, dass die Börse für ihre Schüler zum Pflichtfach Wirtschaft gehört, und die Schüler der 8. und 9. Klassen, betreut von acht Lehrkräften, mit ausgefülltem Fragebogen nachweisen müssen, was es für sie gebracht hat und welche Firmen interessant waren.

Bei Musashi fragten etliche Schüler konkret nach. Musahi half auch bei der Organisation der Börse in der Kyrauhalle.

Eine gute Info-Hilfe war den Schülern der zuvor bereitgestellte QR-Code. Schüler der 10. Klasse, die noch keine klaren Perspektiven für 2025 haben, konnten freiwillig teilnehmen und auf den letzten Drücker noch Lehrstellen finden. Auch von der „gastgebenden“ Realschule plus auf Kyrau um Schulleiter Alexander Constantin waren sehr viele Teilnehmer dabei und informierten sich bei potenziellen Arbeitgebern (Simona, BAG, Allit, Fissler, Musashi, Westnetz, Schneider Bau, Sozialstation Nahe etc.) über berufliche Perspektiven. Von den Berufsfachschulen in Kirn (680 Schüler), Idar-Oberstein und Bad Kreuznach waren etliche Schüler angereist. Besonders die Schüler mit Sprachdefiziten seien bei der Messe in der Vergangenheit oft fündig geworden, sagt Schulleiterin Esther Barkanowitz. Sie hatte gleich 15 Kollegen zur Betreuung mitgeschickt.

Auf freiwilliger Basis machte das benachbarten Kirner Gymnasium gerne mit. Vielfach mache es doch Sinn, nach dem Abitur über eine qualifizierte Ausbildung ins Berufsleben einzusteigen und erst dann gegebenenfalls ein Studium „draufzusetzen“. Dazu rät IHK-Geschäftsführer Jörg Lenger. Viele Unternehmen wie etwa Schneiderbau (Merxheim) bieten dazu duale Studiengänge an, suchen ansonsten weiterhin Maurer, Bauzeichner, Industriekaufleute oder Straßenbauer. Bei Polymer sollen es im neuen Ausbildungsjahr 15 neue Azubis sein, unter anderem Kunststoff- und Kautschucktechniker. Bei Michelin sind sogar 22 Neulinge eingeplant – 19 davon sind bereits fest. Bei der Börse geht es indes nicht vordergründig um Jobs für Sommer 2025 sondern man hat vor allem den Ausbildungsstart Sommer 2026 im Sinn.

Das Unternehmen Westnetz half auch bei der Mitorganisation der Azubibörse und beim Hallenaufbau.

So ist es enorm wichtig, eine Börse dieser Größenordnung an der mittleren Nahe zu etablieren. Vor einigen Jahren stand Kirn auf der Kippe. Die Messe wechselte jährlich zwischen Kirn und Idar-Oberstein. Weil man dort die Börse aber ausschließlich haben wollte, drohte Kirn wegzufallen. Das Schule-Wirtschaft-Team verhinderte das. Das Rekordergebnis 2025 beweist eindrucksvoll, dass das richtig war.

Man könnte nächstes Jahr vielleicht sogar noch aufstocken und in der Hallenmitte eine zweite Standreihe einrichten. „Hier findet jeder etwas,“ kommentiert SPD-Landtagsabgeordneter Michael Simon das vielfältige Angebot und wünscht sich, dass es eine solche konkrete Berufsberatung auch für Gymnasiasten geben sollte. Die Duale Ausbildung sollte genauso wichtig sein wie Studiengänge, denn man brauche den Nachwuchs besonders hier in der Region, damit „der Laden weiterläuft“. Wie das funktionieren kann, will das Schul-Netzwerk in der „Mint-Region“ der technischen Berufe zusammen mit der TH Bingen beweisen. Da geht es etwa um Großprojekte wie Energie-Effizienz oder kostengünstige Tinyhäuser.