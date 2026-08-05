Wirtschaft im Blick
Kirn: Wenn Betroffenheit zur Unternehmensgründung führt
Die beiden Geschäftsführer Sven Barnick und Ceren Barnick gemeinsam mit Sohn Louis im Büro der Lebensnahe GmbH in Kirn.
Die beiden Geschäftsführer Sven Barnick und Ceren Barnick gemeinsam mit Sohn Louis im Büro der Lebensnahe GmbH in Kirn.
Lena Reuther

Viele Formulare, viel Organisation: Eine Unternehmensgründung, gerade wenn sie genehmigungspflichtig ist, bedeutet viel bürokratischen Aufwand. Das wissen auch Sven und Ceren Barnick, die gemeinsam die Lebensnahe GmbH in Kirn gegründet haben.

Lesezeit 3 Minuten
Sven Barnick ist Unternehmer durch und durch: „Ich lebe das“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Zum Portfolio gehören Firmen in der Automobilitäts-, Reise- und Vertriebsbranche. Im vergangenen Jahr hat er gemeinsam mit seiner Frau Ceren außerdem die Lebensnahe GmbH in Kirn gegründet.
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