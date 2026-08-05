Viele Formulare, viel Organisation: Eine Unternehmensgründung, gerade wenn sie genehmigungspflichtig ist, bedeutet viel bürokratischen Aufwand. Das wissen auch Sven und Ceren Barnick, die gemeinsam die Lebensnahe GmbH in Kirn gegründet haben.
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Sven Barnick ist Unternehmer durch und durch: „Ich lebe das“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Zum Portfolio gehören Firmen in der Automobilitäts-, Reise- und Vertriebsbranche. Im vergangenen Jahr hat er gemeinsam mit seiner Frau Ceren außerdem die Lebensnahe GmbH in Kirn gegründet.