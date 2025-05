Bernd Zerfaß ist in Kirn als Kinderarzt eine Institution. Der fast Siebzigjährige denkt an den Ruhestand – aber er findet keine Nachfolger, die seine Praxis samt Patienten, Personal und Ausstattung übernehmen würden. Nicht mal geschenkt ...

Im Teichweg, mitten in Kirn, befindet sich eine Institution, die fast alle Eltern im Kirner Land gut kennen: Die Kinderarztpraxis von Dr. Bernd Zerfaß. Der beliebte Arzt, der seine kleinen Patienten stets ohne weißen Kittel empfängt, steht vor einem großen Problem. Seit einem Jahrzehnt sucht Zerfaß einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für seine Praxis – bislang vergeblich. Trotz seines außergewöhnlichen Angebots: Wer die Praxis übernimmt, zahlt keinen Cent.

Großzügiges Angebot ohne Resonanz

Ein großzügiges Angebot. Denn die moderne Praxis ist schätzungsweise 140.000 Euro wert. Im Angebot enthalten: sämtliche medizinischen Geräte, das erfahrene Praxisteam und ein fester Patientenstamm von etwa 1.600 Kindern.

Ziel von Dr. Zerfaß ist es, dem zukünftigen Praxisinhaber den Start so leicht wie möglich zu machen. Trotzdem blieb bislang jede Zusage aus. „Es waren immer wieder Interessenten hier, aber niemand hat sich endgültig entschieden“, berichtet der Arzt.

Die Vorstellung, dass seine Patienten künftig auf Praxen in umliegenden Städten ausweichen müssten, bereitet ihm große Sorgen. Viele seiner Kollegen in der Region (Idar-Oberstein, Meisenheim und Bad Sobernheim) sind bereits an ihrer Kapazitätsgrenze und können keine neuen Patienten aufnehmen.

Droht die Schließung der Praxis?

Mit fast 70 Jahren denkt Dr. Zerfaß allmählich an den Ruhestand. Noch möchte er nicht sofort aufhören, doch irgendwann wird dieser Schritt unausweichlich sein. Die Unsicherheit darüber, wie es dann weitergeht, belastet viele Familien in Kirn.

Standort Kirn – ein Hindernis?

Warum fällt es so schwer, einen Nachfolger zu finden? Dr. Zerfaß sieht vor allem zwei Gründe: Die ländliche Lage Kirns und die wachsende Zurückhaltung junger Ärzte, sich selbstständig zu machen.„Viele junge Kollegen zieht es nach Bad Kreuznach oder in größere Städte. Dort wurden in den vergangenen Jahren etliche Praxen erfolgreich übernommen“, erklärt er. Zudem schrecken die organisatorischen Herausforderungen einer eigenen Praxis ab. „Als niedergelassener Arzt trägt man die Verantwortung für Personal, Finanzen und die gesamte Organisation. Das schreckt viele ab, die eher an eine Tätigkeit in einer Klinik gewöhnt sind“, vermutet Dr. Zerfaß.

Aufgeben? Keine Option für Dr. Zerfaß. Trotz aller Schwierigkeiten bleibt der engagierte Kinderarzt optimistisch. Er gibt die Hoffnung nicht auf, jemanden zu finden, der nicht nur seine Praxis, sondern auch Kirn und seine kleinen Patienten ins Herz schließt.