Problem gelöst? Kirn ist wieder mit Altkleidercontainern versorgt Sebastian Schmitt 21.12.2025, 20:00 Uhr

i Von links : Peter Ludwig (Diakonie), Oliver Kohl (Kreis Beigeordneter), Stadtbürgermeister Frank Ensminger und Philipp Geib (Werkleiter AWB) freuen sich gemeinsam über die aufgestellten Altkleidercontainer. Sebastian Schmitt

Im gesamten Kreis Bad Kreuznach sollen in den kommenden Wochen bis zu 200 Container bereitstehen. Damit reagieren die Verantwortlichen auf die zuletzt spürbaren Lücken bei der Alttextilabgabe.

Die Stadt Kirn ist wieder vollständig mit Altkleidercontainern versorgt: An allen vorgesehenen Standorten stehen die Sammelbehälter nun, verteilt über das gesamte Stadtgebiet. Damit reagiert der Kreis Bad Kreuznach gemeinsam mit Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB), Kreuznacher Diakonie und DRK auf die zuletzt spürbaren Lücken bei der Alttextilabgabe.







