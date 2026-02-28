Sobernheimer können aufatmen
Kirmes und Ostermarkt sind gerettet
Die Bad Sobernheimer können auch in diesem Jahr Kirmes feiern und sich über den Osterkrammarkt freuen. Für beide Veranstaltungen sind externe Lösungen gefunden.
Bernd Hey

Im Januar hatte der Bad Sobernheimer Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg mit dem Aus der Kirmes und des Osterkrammarkts für 2026 gedroht. Der Stadtrat hatte von ihm eine Interimslösung gefordert. Nun gibt es externe Organisatoren.

Die Bad Sobernheimer können aufatmen: Sowohl die Kirmes als auch der Osterkrammarkt werden auch in diesem Jahr stattfinden. Beide Veranstaltungen werden extern vergeben, wie der Hauptausschuss der Felkestadt einstimmig beschlossen hat.Anfang Januar hatte Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) die Felkestädter mit einer Pressemitteilung aufgeschreckt.

