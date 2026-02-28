Im Januar hatte der Bad Sobernheimer Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg mit dem Aus der Kirmes und des Osterkrammarkts für 2026 gedroht. Der Stadtrat hatte von ihm eine Interimslösung gefordert. Nun gibt es externe Organisatoren.
Lesezeit 3 Minuten
Die Bad Sobernheimer können aufatmen: Sowohl die Kirmes als auch der Osterkrammarkt werden auch in diesem Jahr stattfinden. Beide Veranstaltungen werden extern vergeben, wie der Hauptausschuss der Felkestadt einstimmig beschlossen hat.Anfang Januar hatte Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) die Felkestädter mit einer Pressemitteilung aufgeschreckt.