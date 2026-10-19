Die Schließung von St. Bartholomäus in Eckenroth markiert womöglich erst den Anfang: Die Pfarrgemeinde Guldenbachtal-Langenlonsheim steht vor weitreichenden Veränderungen. Doch welchen Preis zahlen die Gemeinden?
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Kürzlich hat die in den vergangenen Jahren nur noch wenig frequentierte katholische Kirche St. Bartholomäus in Eckenroth für immer ihre Pforten geschlossen. Notwendige Einsparungen könnten dazu führen, dass in den zehn Orten der Pfarrgemeinde Guldenbachtal-Langenlonsheim noch weitere Gotteshäuser schließen müssen.