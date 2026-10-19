Guldenbachtal-Langenlonsheim
Kirchenkosten setzten Pfarrgemeinde unter Druck
Die Kosten für notwendige Reparaturen, wie etwa an den undichten Dachstellen der Kirche in Langenlonsheim, verursachen hohe Kost
Die Kosten für notwendige Reparaturen, wie etwa an den undichten Dachstellen der Kirche in Langenlonsheim, verursachen hohe Kosten, verdeutlichen (von links) Stephan Klöckner, Michael Hartmann-Peil und Wolfgang Schnörr.
Jens Fink

Die Schließung von St. Bartholomäus in Eckenroth markiert womöglich erst den Anfang: Die Pfarrgemeinde Guldenbachtal-Langenlonsheim steht vor weitreichenden Veränderungen. Doch welchen Preis zahlen die Gemeinden?

Lesezeit 2 Minuten
Kürzlich hat die in den vergangenen Jahren nur noch wenig frequentierte katholische Kirche St. Bartholomäus in Eckenroth für immer ihre Pforten geschlossen. Notwendige Einsparungen könnten dazu führen, dass in den zehn Orten der Pfarrgemeinde Guldenbachtal-Langenlonsheim noch weitere Gotteshäuser schließen müssen.
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