Unter dem Motto „Bunt – wir leben Vielfalt“ lädt das Projekt Offenes Heilig Kreuz von Freitag, 5. September, bis Sonntag, 28. September, zu den diesjährigen Aktionswochen ein. Das Organisationsteam, dem unter anderem Patric Schützeichel, Theresa Theis und Matthias Degen angehören, stellte die für eine katholische Pfarrgemeinde auch im Jahr 2025 teils immer noch ungewöhnlichen Angebote, bestehend aus Cocktailparty, Talentshow, Vorträgen und Musik, vor. Glaubt man dem Trio, geht es nicht darum, dass sich die Kirche anbiedert, sondern sich mit den Fragen und Themen der Zeit auseinandersetzt.

Die Angebote der diesjährigen Aktionswochen wollen zum einen die kulturelle Vielfalt als auch die Herkunft der in unserer Gesellschaft lebenden Menschen reflektieren. Gleichzeitig drücken die Macher der Aktionswochen mit ihrem Programmangebot den Anspruch aus, Menschen verschiedener Glaubensrichtungen, Lebensformen als auch sexueller Orientierung mit Toleranz zu begegnen. Das Programm, da ist sich das Organisationsteam sicher, dürfte ein breites Publikum anziehen. Sie hoffen, dass die Kirche, die eine solche Breite von Themen aufgreift, in den kommenden Wochen Gehör findet.

Holzhausen liest aus Tagebuch von Etty Hillesum

Das Programm unterstreicht, dass die Kirche nicht eben mal der Aufforderung einiger Politiker nachkommen und sich aus der Tagespolitik heraushalten kann. Man darf gespannt sein, ob dies bekannte Persönlichkeiten in ihren Vorträgen und der anschließenden Diskussion ähnlich sehen.

Am Samstag, 6. September, spricht Rainer Teuber, Pressesprecher von #OutinChurch, über die Ziele und die bislang erreichten Erfolge der Initiative, die 2022 durch das gemeinsame Outing von 125 Mitarbeitenden der katholischen Kirche entstand. Am Mittwoch, 10. September, liest Uli Holzhausen aus dem Tagebuch von Etty Hillesum, Chronistin der Shoah, die als Märtyrerin im Konzentrationslager Auschwitz ermordet wurde. Einer der Höhepunkte dürfte der Vortrag des bekannten Münchener Pfarrers Rainer Maria Schießler sein. In seinem Vortrag am Mittwoch, 17. September, bringt er seinen Wunsch nach einer lebendigen, offenen und zukunftsfähigen Kirche zum Ausdruck und trifft damit den Nerv vieler Christen.

Cocktailparty, aber auch Stille und Austausch

Die Vorträge beginnen jeweils um 19 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche. Mit einer Cocktailparty und einem Talentworkshop sowie mit „Poetry and Music“ wollen die Veranstalter bewusst ein jüngeres Publikum ansprechen. Künstlerisch Begeisterte dürften beim Malworkshop auf ihre Kosten kommen, während im Rahmen des Konzerts „Trotz alledem“ die Wurzeln der deutschen Demokratie vor fast 200 Jahren beleuchtet werden. Unter dem Motto „Vielfalt schmecken“ sind Menschen unterschiedlicher Kulturen zu einem gemeinsamen Essen eingeladen. Den Abschluss der Aktionswoche bildet eine spirituelle Impulswanderung, die den Teilnehmenden Gelegenheit zum Nachdenken in Stille und zum Austausch mit anderen bietet.

Die Gottesdienste, jeweils sonntags um 11 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche, greifen Themen der Aktionswochen auf. Weitere Informationen unter: https://www.katholisch-kreuznach.de/orte-von-kirche/projekt-offenes-hl-kreuz/