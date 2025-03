Kiosk-Raubüberfall: Drohung mit Pistole nutzte nichts

Mit vorgehaltener Pistole stürmten zwei maskierte Räuber am Freitagabend einen kleinen Kiosk in der Rüdesheimer Straße, um die Kasse zu klauen. Doch der Betreiber rückte sie nicht heraus, es kam zur Rangelei. Die Täter flüchteten ohne Geld.

Es war am späteren Freitagabend, berichtet der 43-jährige Betreiber Herr XY, der seinen Namen nicht preisgeben möchte – seit fünf Monaten führt er den kleinen Kiosk in der Rüdesheimer Straße mit seinem Bruder. In der Regel mache er gegen 21.30 Uhr die Kasse, dann schließe er um 22 Uhr. Und als er sich gerade anschickte, die Einnahmen zu zählen, wurde die gläserne Eingangstür aufgestoßen. Zwei maskierte Männer stürmten herein, Herrn XY zu Folge waren es junge Kerle. Einen schätzt der Kioskbetreiber auf 17, 18 Jahre, den anderen auf ein paar Lenze mehr. Genau festlegen kann er sich natürlich nicht, er meint, das Alter an den Augen abgelesen zu haben, die durch die Sehschlitze schauten. Beide jungen Männer seien schlank gewesen, groß gewachsen.

Kasse zu Boden gerissen

Einer sei an die Kasse gestürmt, was von der Eingangstür nur ein Schritt ist. Der andere sei an der Tür stehen geblieben, er habe eine Pistole in beiden Händen gehalten und auf ihn gerichtet. Der aus Sicht des Betreibers jüngere Mann habe an der Kasse zunächst ruhig gefordert, sie zu öffnen. Als er nicht sofort reagiert habe, wiederholte der Räuber seine Forderung mit lauter Stimme. Als er sich weiter nicht regte, griff der Mann über die Kasse auf der Theke hinweg und riss sie zu sich, sie fiel auf den Boden.

Schwer am Kopf getroffen

Er sei dann um die Verkaufstheke herum in den Verkaufsraum gesprungen, so der Betreiber. Er habe ein Holzstück gegriffen, das auf der Theke lag, um sich zu wehren. Der eine Täter sei auf ihn zugerannt, es begann eine heftige Rangelei. Der Räuber habe mit einer Waffe auf seinen Kopf gestochen – ob es ein Messer oder ein stumpfer Gegenstand war, das könne er nicht sagen. Jedenfalls war die Attacke mit der Waffe sehr intensiv, er habe sofort eine ordentlich blutende Wunde auf dem Kopf davongetragen. Der gesamte Raum vor der Theke sei vollgespritzt gewesen. Der Kiosk-Betreiber zeigt die Wunde unter seinem Kopfhaar: Sie sieht weniger nach einem Schnitt aus, eher nach einer Platzwunde.

Die beiden Gewalttäter verloren nun wohl den Mut, sie nahmen die Beine in die Hand und rannten nach links quasi die Rüdesheimer Straße hinauf Richtung Rüdesheim.

Über die Buss´sche Mühle geflüchtet

Einige Meter weiter bogen sie links ab und liefen hinunter zum Mühlweg am Ellerbach, Buss´sche Mühle. Die über dem Kiosk wohnende Dame war durch den Lärm alarmiert worden, sie rief die Polizei. Die konnte die flüchtigen Täter allerdings nicht ausfindig machen.

Betreiber XY rätselt, wer denn eine so schwere Straftat begehe, nur um die kleine Kasse eines bescheidenen Kiosks zu bekommen. Seine Kopfwunde ist am Heilen, aber natürlich: Er habe nun hinter der Kasse schon etwas Angst.

Die ist auch nicht ganz unbegründet. Die Diebstähle unter erschwerten Umständen haben im Bereich der Polizeidirektion Bad Kreuznach von 2022 auf 2023 um fast 20 Prozent zugenommen, im Bereich der Polizeiinspektion Bad Kreuznach, also fokussiert auf die Stadt, sind es sogar 24,5 Prozent mehr gewesen.